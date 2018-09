 Simpelweg gelukkig

Volgens de Britse psychologe Jessamy Hibberd kun je een stuk gelukkiger worden door een paar kleine veranderingen in je dagelijkse routine in te brengen. De zes handelingen die zij benoemt zijn al vele malen onderzocht en uit deze onderzoeken kwam keer op keer dat ze je humeur op een positieve manier beïnvloeden. Het fijne is dat het je weinig tijd, geen geld en vooral ook nauwelijks moeite kost.

Stop met snoozen

Je denkt misschien dat die paar extra minuten slaap ervoor zorgen dat je uitgeruster en vrolijker wordt, maar niets is minder waar. Het is veel beter om meteen op te staan en aan je dag te beginnen. Kom uit bed en doe je gordijnen open. Daglicht stimuleert de aanmaak van het hormoon serotonine, wat zorgt voor een wakker en positief gevoel.

Luister naar je favoriete nummer

Wanneer je ogen en gordijnen open zijn, zet dan de radio of spotify aan. Het beste effect krijg je wanneer je je lievelingsliedje afspeelt, maar muziek in het algemeen heeftt een goed effect op ons humeur. Onderzoekers ontdekten dat muziek met een vrolijke tekst of melodie ons een mooiere kijk op de wereld kan geven.

Sta stil bij positieve dingen

We zijn zo geneigd om altijd de nadruk te leggen op zaken die mis gaan. Je herkent het vast wel. 's Ochtends gaat er iets fout: je gooit je mok om of morst tandpasta op je net gestreken overhemd. Meteen denk je bij jezelf 'wordt het zo'n dag?' en met een frons op je gezicht focus je de rest van de dag alleen nog maar op alles wat tegen zit. Het is mens eigen om dit te doen, maar je kunt jezelf trainen om op de positieve dingen te letten. Benoem voor jezelf wat er wel goed gaat, wat mooi is, of de kleine geluksmomenten die je meemaakt. Het verandert de manier waarop je naar jezelf en de mensen om je heen kijkt. Vergeet vooral ook niet om tijd te nemen voor de goede dingen en er oprecht van te genieten. Dankbaarheid hoort hier ook nog bij. Onderzoek wijst uit dat mensen die dankbaar zijn over het algemeen met meer blijdschap, gezondheid en tevredenheid door het leven gaan.

Altijd blijven lachen

Het is misschien wel één van de meest clichématige uitspraken, maar dat maakt hem niet minder waar. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Een lach is echt van onschatbare waarde. Uit onderzoek blijkt dat lachen spanning en zelfs pijn vermindert en er een verband is met verbeteringen in het immuunsysteem. Het is de manier bij uitstek om je humeur te verbeteren en zelfs als je je niet gelukkig voelt, kan het zorgen voor een geluksgevoel. Met een lach heb je niet alleen een positief effect op jezelf, maar ook op dat van een ander.

Help een ander

Je kunt iedere dag iets moois doen voor een ander. Door een ander vrolijk te maken, word je zelf ook vrolijk. Dit kan in hele kleine dingen zitten. Denk aan het openhouden van de deur of iemand even helpen de kinderwagen van het trappetje in de trein te tillen. Onderzoek wijst uit dat als je regelmatig dit soort kleine gebaren maakt, je er over het algemeen een blij gevoel van krijgt en dit gevoel wel wekenlang aan kan houden. Het zorgt ervoor dat endorfinen vrij komen en heeft een positief effect op je eigenwaarde. Jessamy Hibberd concludeert dat we een keuze hebben als het aankomt op hoe we ons voelen. Wat ons overkomt ligt buiten onze handen, maar hoe we er mee omgaan niet.

Wat doe jij om te werken aan een positief humeur? Heb je nog nuttige tips die niet in dit lijstje staan? Deel ze dan vooral met ons.