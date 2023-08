Tijgermug duikt op in steeds meer wijken

"En dan moeten de meeste mensen nog terugkomen van vakantie", aldus de NVWA. Waar het in 2020 nog om twee en in 2021 om vier woonwijken ging, waren het er vorig jaar al acht waar de tijgermug werd aangetroffen. Dat was nog los van andere plekken. De toename werd toen al gelinkt aan het na corona toegenomen vakantie- en vracht- en transportverkeer. De groei van de populaties tijgermuggen in vakantielanden als Italië, Frankrijk, Spanje en (Zuid-)Duitsland zou ook een rol spelen.

Het muggenseizoen eindigt zo'n beetje in oktober, maar eitjes van deze mug kunnen ook een winter overleven en daarna uitkomen.

De NVWA vraagt mensen melding te maken van waarnemingen van muggen, om de diertjes zo snel mogelijk te kunnen bestrijden. Het muggetje, kleiner dan de gewone mug, is zwart met wit en heeft een witte streep op de rug. Het legt de eitjes niet in de natuur, maar graag tegen een harde rand, zoals van bloempotten en dergelijke. Bakken met water vinden ze ook erg geschikt.

De mug steekt vooral overdag.