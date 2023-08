’Tijgermug duikt op in steeds meer wijken’

De tijgermug is in Nederland bezig aan een opmars. In 2020 werd de Aziatische mug nog in twee woonwijken aangetroffen, in 2021 in vier wijken. Vorig jaar waren dat er al acht en dit jaar is de mug tot nu toe al in twaalf woonwijken in Nederland gesignaleerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezorgd en zet net als eerdere jaren in op grootschalige bestrijding, meldt de NOS.

De tijgermug is een stuk kleiner dan de inheemse mug en te herkennen aan een wit streepje op de rug en witte achterpootjes. Het diertje komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar heeft zich inmiddels ook gevestigd in Zuid-Europese landen als Spanje en Frankrijk. Van daaruit komt het mee met vakantiegangers en vrachtverkeer naar Nederland. In landen waar de mug veel voorkomt, kan die infectieziekten zoals knokkelkoorts overdragen op mensen. De kans dat tijgermuggen die nu in Nederland zijn aangetroffen deze ziekten dragen, is volgens het RIVM verwaarloosbaar klein. Daarvoor moeten ze eerst een besmet persoon tegenkomen met bijvoorbeeld knokkelkoorts, legt Arjan Stroo van de NVWA uit. Als een mug de besmette persoon prikt, en daarna iemand anders prikt, heeft een virus de kans zich te verspreiden. Een groot aantal muggen kan zo tot een uitbraak van een ziekte leiden. „Daarom willen we de mug hier niet en proberen we hem uit te roeien.” Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.