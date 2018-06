Vmbo'er zonder diploma naar mbo

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs opent in het Cals College in IJsselstein de eerste schooldag. Ⓒ Dijkstra bv

DEN HAAG - Het wordt voor leerlingen in het vmbo makkelijker door te stromen naar het mbo. Zo kunnen in de toekomst vmbo'ers alvast lessen gaan volgen in het mbo. Ook moet een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs zonder tussentijds examen mogelijk worden.