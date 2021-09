Premium Het beste van De Telegraaf

Zandvoort over ’goede oude tijd’: ’Britse coureur zoop zich bij ons helemaal klem’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Voor Erwin Kettmanmn, die zijn horecatijden inmiddels lang en breed achter zich heeft gelaten en alweer 25 jaar actief is als ondernemer, zijn het herinneringen om nooit te vergeten. Ⓒ Richard Mouw

Zandvoort - Iedereen in Zandvoort heeft ze wel: verhalen van ’die goede oude tijd’, toen de Dutch Grand Prix elk jaar opnieuw voor een hoop opwinding zorgde in de badplaats. Maar de vertelsels van Erwin Kettmann (64) zijn nauwelijks te overtreffen. Tussen ’75 en ’85 werkte hij bij het populaire strandpaviljoen 25, Sandy Hill, waar de F1-coureurs te pas en te onpas binnenwandelden. Eén van hen is Erwin tot de dag van vandaag bijgebleven: „James Hunt zoop zich bij ons helemaal klem.”