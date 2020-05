’Luchthaven in zee zeker tot 2050 van de baan’

Voor corona werd er over gesproken Schiphol deels te verplaatsen naar de Noordzee. Dat is minimaal tot 2050 van de baan.

Den Haag - Er komt geen luchthaven in zee. Het kabinet ziet het in de periode tot 2050 niet zitten om Schiphol (deels) te verplaatsen naar een nieuw eiland in de Noordzee, zoals regelmatig in de Tweede Kamer en door bewonersclubs is voorgesteld. De komende decennia wil de overheid wel meer grip op ’groen’ en geluidshinder in de luchtvaartsector.