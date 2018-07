Dronkaard houdt trein staande

Ⓒ AEROVISTA

MARKT SCHWABEN - Tot schrik van de machinist stond er in de nacht van zaterdag op zondag in Beieren onverwacht iemand op het spoor. De goederentrein kwam door het gebruik van de noodrem vlak voor de man tot stilstand. Toen de machinist uitstapte, informeerde de man op de rails of hij even kon meerijden tot München.