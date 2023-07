Mysterieuze grafsteen in Utrecht blijkt ’foutje’

’Hier rust onze zorgzame vrouw, moeder en grootmoeder’, stond er, nog altijd goed leesbaar, op de aangetroffen steen.

Lag er daadwerkelijk iemand begraven op deze toch wel aparte plek, boven een van de werfkelders op de kruising van de Oudegracht met de Haverstraat? Of zouden er misschien zelfs nog meer stoffelijke resten liggen van Utrechters, die ongeveer honderd jaar geleden moeten zijn gestorven?

De mysterieuze grafsteen, die werd gevonden bij het restauratiewerk aan de Utrechtse werfkelders. Ⓒ foto gemeente utrecht

Het zou bizar zijn dat miljoenen bezoekers van de Utrechtse binnenstad al vele tientallen jaren over ’het graf’ of misschien wel meerdere graven zijn heengelopen zonder dat ze dat wisten.

Restauratiewerkzaamheden

Aan de Oudegracht/Haverstraat in het centrum van de domstad vinden momenteel al maanden restauratiewerkzaamheden plaats aan de onder het wegdek liggende, vaak eeuwenoude werfkelders.

Daarvan zijn velen in slechte staat, onder andere door het zware verkeer dat er jarenlang overheen denderde. Er zijn verzakkingen, ernstige lekkages en in een aantal gevallen zou er zelfs sprake zijn van mogelijke instorting.

Spookkelders

Het herstelwerk is een megaklus, die zijn weerga niet kent. Utrecht kent in totaal zo’n 950 werfkelders. Natuurlijk zijn ze niet allemaal in slechte staat; velen zijn bijvoorbeeld in gebruik als opslagplaats of als horecagelegenheid. Toch is er met de megaklus, die tientallen jaren moet gaan duren, in totaal honderden miljoenen euro’s gemoeid.

Bij de werkzaamheden werden tot nu toe ook al meerdere ’spookkelders’ aangetroffen; werfkelders waarvan niemand het bestaan wist. Puur omdat er in al die honderden jaren nooit iemand is geweest die de moeite heeft genomen het bestaan van deze ruimten ergens vast te leggen.

Bartolomeus Buijs

Een van die spookkelders ligt ook onder de Haverstraat, waar de grafsteen werd aangetroffen. Uit naspeuringen blijkt deze kelder waarschijnlijk te hebben toebehoord aan een bakker, Bartolomeus Buijs, die in de 18e eeuw was gevestigd aan de Oudegracht.

Dat werd enkele weken geleden althans geopperd door bouwhistorisch onderzoeker Daan Schaars. De kelder zou bij de kelderruimte zijn betrokken van de bakkerij, maar zou later toch weer zijn dichtgemaakt.

Geen graf

Wat later werd ook nog een spookkelder gevonden bij Magazijn De Zon bij de Stadhuisbrug, het bekende voormalige pand van Broese boekverkopers en de openbare bibliotheek.

De bouwvakkers die recent de grafsteen ontdekten, vonden uiteindelijk geen graf met stoffelijke resten. Volgens de gemeente Utrecht ging het vermoedelijk om een steen uit 1935.

Spelfout

Volgens de gemeente heeft de steenhouwer, die destijds de grafsteen moest maken, waarschijnlijk een spelfout gemaakt in de naam van de overleden persoon. ’Daardoor was de steen natuurlijk onbruikbaar’, schrijft de gemeente op Facebook.

’Maar ja, zo’n stuk steen weggooien was is ook zonde. Op de Oudegracht werden in die jaren de kelders ook onder handen genomen. Het was crisis, alles was prijzig. De grafsteen was als afdeksteen van een werfkelder nog prima te gebruiken’.

’Rust zacht, tot dan’

Volgens de gemeente Utrecht is de grafsteen uiteindelijk ’lekker blijven liggen’, en weer afgedekt met zand. ’Komen ze ’m over 100 jaar vast wel weer tegen. Rust zacht, tot dan’, aldus het Facebookbericht.

Hoewel de werkzaamheden aan de werfkelders aan de Haverstraat uitlopen, zal een groot deel van de blootgelegde kelders waarschijnlijk eind van deze maand alweer worden afgedekt, met uitzondering van de spookkelder, omdat daar nog nader onderzoek zal plaatsvinden.