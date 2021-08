Zusje doodgestoken Akshay (17) blijft in cel, OM ziet moordplan

Het meisje wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht dat ze de sleutel van de ouderlijke woning aan haar 20-jarige vriendje Brandon R. uit Zoetermeer gaf, zodat die samen met twee vrienden haar broer en moeder kon mishandelen en doden.

Over dit mogelijke moordplan zou de zus volgens het OM afspraken hebben gemaakt met R. en medeverdachten Maury van V. (18) alsmede een minderjarige jongen (16) uit Zoetermeer.

Op 25 mei werden Akshay en zijn 44-jarige moeder in hun woning in de Meester Arendstraat aangevallen. De jongen werd meermaals met een mes in zijn bovenlichaam gestoken en overleed. Zijn moeder raakte ernstig gewond aan haar arm.

Buurtbewoners zagen drie mannen het portiek uitrennen. Enkele dagen later werden vier verdachten opgepakt, onder wie de zus en R

Spanningen

Volgens het OM waren er ’spanningen’ in het gezin vanwege de relatiekeuze van het zusje. Haar broer en moeder keurden die af. „Er zijn plannen bedacht. Van het laten schrikken van de moeder tot het daadwerkelijk om het leven brengen van haar”, stelde de officier van justitie.

Drie vrienden van R. hebben volgens de aanklager verklaard dat de Zoetermeerder de moeder „van kant wilde maken.” „Hij wilde haar dood hebben”, citeerde het OM een getuige. De drie andere verdachten wisten van zijn plannen en namen deel, beweerde de officier. „Geen loze, boze praatjes, maar een heel reëel plan.”

Van een moordplan was volgens de raadsman van Maury van V. geen sprake. „Er was geen rekening mee gehouden dat Akshay in de woning was”, stelde hij. V. betuigde spijt dat hij de moeder op haar hoofd had geslagen, maar zou geen mes hebben vastgehad of aangereikt.

Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Zo moeten zeven getuigen worden gehoord en van 44 schoensporen in de woning worden nagegaan van wie die zijn. Ook wordt bekeken hoe er bloed van de moeder op de broek en schoenen van R. kwam.

Het daadwerkelijke proces start waarschijnlijk in februari.