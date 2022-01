Dertien doden, waaronder 8 kinderen, door brand in centrum Philadelphia

Eerder schreven Amerikaanse media nog dat het om dertien doden ging, onder wie zeven kinderen. Dat bleek onjuist. Acht mensen wisten het pand te ontvluchten. Er woonden 26 mensen in het kleine huis. Het jongste slachtoffer was slechts één jaar oud, vertelt een van de nabestaanden aan het Franse persbureau AFP. Deze persoon verloor drie zussen en zeven neefjes en nichtjes door de brand.

Volgens de brandweer brak de brand uit op de middelste van de drie verdiepingen. Twee mensen onder wie een kind zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat meerdere rookmelders niet werkten. Het pand werd verhuurd als sociale huurwoning en was opgedeeld in twee verschillende appartementen.

Brandweerlieden waren in de vroege ochtend een klein uur bezig de brand te blussen. „Dit is zonder twijfel een van de meest tragische dagen in de geschiedenis van onze stad”, zei burgemeester Jim Kenney.