Meer dan me soms lief is, ben ik getuige van voormalige echtelieden die - ik druk me mild uit - elkaar niet het allerbeste gunnen. Eens tortelduif, nu kemphaan. De mannen die mijn advies inwinnen, komen steevast van Mars...en de vrouwen ook. Hakken staan in het zand, loopgraven zijn op diepte. Verwijten vliegen over tafel als pingpongballen. Soms is het zelfs zaak te voorkomen dat pingpongballen stoelen worden.

VOORUIT DENKEN

Begrijpelijk... Het gaat over belangrijke zaken. Over geld. Altijd over geld. Over het huis, de kinderen, de onderneming, het pensioen. En in alle gevallen gaat het over zwaar tegengestelde belangen. Zie daar maar eens een verhaal met een happy end over te schrijven. Toch kan het. Als advocaat of mediator ben je iemand die beide partijen helpt achter het gordijn van de eigen emoties te kijken. Iemand die perspectief biedt door ook - naast uiteraard het juridisch advies - simpele, concrete vragen te stellen.

Hoe ziet je situatie er over een jaar uit? Hoe is dan je verhouding ten opzichte van je ex-partner. Waar woon je? Waar wonen de kinderen? Hoe wil je dat ze zich dan tot je ex-partner verhouden? Een mediator, maar ook een goede advocaat, is iemand die zo nu en dan voorzichtig de vitrage opzij schuift, zodat er net een iets ander licht valt op het gezicht van die nare mevrouw of boze meneer aan de andere kant van de tafel. Dat moet. Want waar onwil, boosheid, woede en onbegrip blijven overheersen, kan niet met rede worden gepraat over praktische zaken. En uiteindelijk is iedereen dan verliezer.

Mijn stellige overtuiging: veel van de gesprekken hier aan tafel gaan eigenlijk niet over geld, over het huis, of over de kinderen. Ze gaan over niet gehoord worden. Over de liefde en dingen die voorbijgaan…

Lees het hele verhaal op VROUW.nl: 'Of het nu echt alleen om die 50 gulden ging, zo wilde hij weten'