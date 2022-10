Bekende Pakistaanse journalist doodgeschoten door politie in Kenia

Arshad Sharif is een bekroond journalist en televisiepresentator in Pakistan. Het nieuws van zijn overlijden bereikte het West-Aziatische land via zijn vrouw Javeria Siddique, en zorgde voor geschokte reacties tot aan het hoogste ambt toe. „Dit is een groot verlies voor de journalistiek in Pakistan”, schrijft president Arif Alvi op Twitter. „We leven mee met zijn familie.”

De mensenrechtenorganisaties in Pakistan vragen om een nader onderzoek naar de dood van Arshad Sharif, die voor aankomst in Kenia al had laten weten dat zijn leven in gevaar was. In Pakistan is de journalist in opspraak vanwege zijn harde kritiek op Pakistaanse politici en op de overheid, en verbleef vaak in het buitenland waaronder Dubai en Londen. Zijn laatste post op Twitter dateert van 23 oktober om 9.19 uur in de ochtend, daarna is het stil.

De Keniaanse autoriteiten zeggen het tragische voorval met voorrang te onderzoeken. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de auto van Arshad Sharif en zijn broer Khurram, die aan het stuur zat, was verward met een gestolen auto uit Nairobi. In het politierapport staat dat Arshad en Khurram aan kwamen rijden op de afzetting die bestond uit rijen middelgrote stenen. Het tweetal besloot niet te stoppen in het donker van het Keniaanse platteland. Volgens het rapport schoten de bewakers van de afzetting van alle kanten op de wegrijdende auto. Arshad werd in zijn achterhoofd geraakt, en de kogel verliet via zijn voorhoofd zijn schedel. De broer werd niet geraakt.

Wat betreft dodelijk geweld heeft de Keniaanse politie een slechte naam. Zo rapporteerde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tientallen onopgehelderde doden door politiekogels sinds 2018. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de familie van Arshad Sharif condoleances aangeboden.