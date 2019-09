In Miejsce Odrzanskie is al tien jaar geen jongetje geboren

Wetenschappers staan voor een raadsel en het districtsbestuur heeft een beloning uitgeloofd voor het eerste koppel dat een jongetje ’produceert’. Groot is de aanwas in het dorp toch al niet. In de afgelopen tien jaar werden 12 baby’s geboren. Allemaal meisjes.

Burgemeester Krystyna Zykziak snapt het eigenlijk ook niet. „Misschien zit er iets in het water”, vertelt zij aan de Britse krant The Sun. „In de hogere leeftijdscategorieën zijn vrouwen altijd al in de meerderheid geweest. Ze leven nu eenmaal langer. Maar nu hebben we onder een bepaalde leeftijd helemaal geen mannen meer.”

Dat heeft deels te maken met de migratie. Er is weinig werk in het 270 zielen tellende dorp, dus de meeste mannen trekken weg. Daar komt een groep mensen voor terug met een wonderlijke reden. „Stellen die een dochter wensen, komen hierheen in de hoop dat de magie ook voor hen werkt.”

En dat leidt allemaal tot een totaal door vrouwen gedomineerde gemeenschap. De trekkers op de landbouwgrond worden bestuurd door vrouwen. De koorknaapjes in de kerk? Meisjes… In de hoogste klas van de basisschool zit nog één jongen.

Enorm bezorgd zijn ze nog niet, met een gemiddelde bevolkingsaanwas van iets meer dan een geboorte per jaar is dit fenomeen nog geen gevaar voor het voortbestaan van het dorp. Maar vreemd is het wel. „Misschien komt het wel door ons calciumrijke dieet. We eten veel kaas en drinken veel melk”, zegt Aldona Golasz. Zij is de vrouw van brandweercommandant Tomasz, die de zaak aan het licht bracht toen hij zijn all-female korps inschreef voor een landelijke brandweercompetitie.