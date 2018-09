4 jaar cel voor zware mishandeling peuter

Ⓒ Hollandse Hoogte

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft een 27-jarige man uit die stad vier jaar celstraf opgelegd voor het ernstig mishandelen van een driejarige peuter uit Landgraaf. Het jongetje had onder meer een schedelbreuk en bloedingen in zijn hoofd. Er was een vier uur durende operatie nodig om het leven van de peuter te redden. Dat het jongetje niet is overleden, is alleen aan het medisch ingrijpen te danken.