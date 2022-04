Jetten verwacht niet dat Nederland zal voldoen aan Urgenda-vonnis

Jetten zegt tegen de Tweede Kamer dat hij er ’helemaal klaar mee is’ dat Nederland alleen doelen haalt als er ’een pandemie’ is of sprake is van ’economische krimp’. Jetten zegt dat er de afgelopen tien jaar ’te weinig is gedaan’ om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. „Dat proberen we met een enorme inhaalslag alsnog te bewerkstellingen. Maar ik houd er ook rekening mee dat ook ik een aantal keren een doelstelling niet ga halen, omdat we zo’n achterstand hebben.”

De Hoge Raad oordeelde eerder dat de Nederlandse Staat verplicht is de CO2-reductie met 25 procent (ten opzichte van 1990) voor eind 2020 te behalen. Nederland heeft afgelopen november overigens aangegeven dat in 2030 maar liefst 65 procent minder CO2-uitstoot moet worden gerealiseerd. Jetten zegt de komende tijd ’beleid bij te sturen’ om te zorgen dat dat doel wel gehaald wordt.

Jetten wil meer afspraken met grote bedrijven

Jetten geeft samen met minister van Economische Zaken Micky Adriaansens meer afspraken te maken met -onder andere- grote bedrijven die versneld moeten verduurzamen. Dat gebeurt niet alleen met verscherpte regelgeving, extra handhaving en beprijzen, maar ook door bedrijven te verleiden veel meer te innoveren. Adriaanssens geeft aan dat zij verwacht dat bedrijven ’de groene omslag’ gaan maken. Zij geeft aan dat Nederland ’internationaal een voortrekkersrol kan gaan spelen’ in verduurzamingsprojecten. Het Rijk trekt daar miljarden aan subsidies voor uit.

Adriaanssens geeft echter ook aan dat het klimaat er niet bij gebaat is dat bedrijvigheid en uitstoot verplaatst naar het buitenland. „Bedrijven die willen verduurzamen worden daarom door de overheid ondersteund om de transitie te maken. Dat gebeurt met subsidies voor verduurzaming en innovatie, door in te zetten op het tijdig beschikbaar maken van hernieuwbare energie en de daarvoor benodigde infrastructuur.” Volgens de minister betekent dat niet dat ’alle bedrijven de verduurzaming zullen mee maken’. „We accepteren dat bedrijven die deze transitie niet willen of kunnen maken, op termijn zullen verdwijnen.”