Politie zoekt man die masturberend tegenover vrouw (22) in trein van Leeuwarden naar Groningen zat

Omstreeks 21.30 uur stapte de vrouw in Buitenpost in de trein en ging op een vierzitsplek zitten. Ze schrok toen ze zag dat tegenover haar een man aan zijn geslachtsdeel zat. De vrouw sprak de man erop aan en ging ergens anders zitten.

De man verliet in Groningen de trein en liep vervolgens het centrum van de stad in, meldt de politie. De politie is op zoek naar meer informatie en heeft een signalement van de man gedeeld. Kenmerkend is dat de man een opvallende tatoeage van een spin in zijn gezicht heeft. Verder laat de politie weten dat de man een blanke huidskleur heeft, tussen de 20 en 30 jaar is en kort blond haar heeft.