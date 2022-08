’Politie zoekt treinrukker, heeft geen camerabeelden door eigen fout’

Omstreeks 21.30 uur stapte de vrouw in Buitenpost in de trein en ging op een vierzitsplek zitten. Ze schrok toen ze zag dat tegenover haar een man aan zijn geslachtsdeel zat. De vrouw sprak de man erop aan en ging ergens anders zitten.

De man verliet in Groningen de trein en liep vervolgens het centrum van de stad in, meldt de politie. De politie is op zoek naar meer informatie en heeft een signalement van de man gedeeld. Kenmerkend is dat de man een opvallende tatoeage van een spin in zijn gezicht heeft. Verder laat de politie weten dat de man een blanke huidskleur heeft, tussen de 20 en 30 jaar is en kort blond haar heeft. De beelden van het incident waren, nadat de vrouw aangifte had gedaan, gewist. Arriva overschrijft camerabeelden namelijk na drie dagen. ,,Wij mogen beelden in verband met privacy niet tot in de lengte van jaren bewaren”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen RTV Noord.

De vrouw is compleet verbaasd als ze hoort dat de beelden zijn verdwenen. Ze benadrukt dat ze pas twee weken later bij de politie terecht kon, terwijl ze wel meteen had gebeld. ,,Online aangifte doen was ook niet mogelijk, zeiden ze”, vertelt ze aan de regionale omroep. Afgelopen donderdagmiddag heeft ze eindelijk aangifte gedaan, waarop ze tot haar eigen bazing de vraag kreeg waarom ze zo lang had gewacht met aangifte doen. ,,Dat vond ik best een beetje bijzonder.” Van de politie had ze de dag van het incident begrepen dat ze de beelden altijd nog konden krijgen, zegt ze. Dat blijkt dus niet te kunnen. Door de hele situatie heeft ze weinig vertrouwen in de afhandeling van haar aangifte.

De politie erkent dinsdag dat de dienst de situatie verkeerd heeft aangepakt: ,,Het slachtoffer heeft die avond nog contact gezocht met de politie. Achteraf bezien hadden we daar sneller en directer op moeten handelen. Dus door bijvoorbeeld collega's langs te sturen om de aangifte op te nemen”, zegt een woordvoerder van Politie Noord-Nederland tegen de regionale omroep.