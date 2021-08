Complotdenker Joost Knevel overgeleverd aan Nederland; wordt verdacht van bedreiging Rutte en Van Dissel

Knevel wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder bedreiging van en opruiing tot geweld tegen demissionair premier Mark Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Knevel zei over Van Dissel: „Wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held.” Over Rutte zei Knevel: „We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook.” Ook plaatste de complotdenker een bewerkte video waarin onder meer Rutte en Van Dissel met een strop om hun nek zogenaamd werden opgehangen.