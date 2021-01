Premium Glossy

Ik plas in mijn broek!

Het is ons allemaal weleens overkomen: in je broek plassen van het lachen. Maar als het al gebeurt als je een keer niest of een sprintje trekt, is dat ontzettend hinderlijk. 25% van alle (!) vrouwen heeft in meer of mindere mate last van ongewenst urineverlies. Boven de 50 jaar is dat maar liefst 50...