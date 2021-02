Honderd auto’s betrokken bij enorme kettingbotsing door gladheid

,,We kunnen bevestigen dat er meerdere auto’s bij betrokken zijn en er op zijn minst drie dodelijke slachtoffers zijn”, vertelt politieagent Daniel Seguara aan het Amerikaanse nieuwsmedium. Hij voegt eraan toe dat de gladde wegen door toedoen van het slechte weer mogelijk een rol speelden in de oorzaak van de botsing.

De wegen in de omgeving zijn inmiddels afgesloten, meldt de Fort Worth Police Department op Twitter. Het weerkanaal van Fort Worth benadrukt dat automobilisten voorzichtig moeten blijven in deze weersomstandigheden. ,,Het is vanwege het ijs op de weg enorm gevaarlijk. Probeer rustig te rijden, want de omstandigheden kunnen per staat van goed naar gevaarlijk overslaan.”