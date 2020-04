Politie België dreigt te staken vanwege ’coronaspugers’

Er is een gebrek aan beschermend materiaal omdat de politie niet onder de beroepsgroepen valt die met voorrang mondkapjes krijgen. Drie politievakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend, melden de Vlaamse kranten De Tijd en De Morgen.

„Willen we dat mondkapjes worden afgepakt van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en aan de politiediensten worden gegeven? Neen, dat willen we duidelijk stellen”, zegt voorzitter Carlo Medo van het Nationaal Syndicaat Politie- & Veiligheidspersoneel. „Politiemensen moeten er ondertussen wel voor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.”

De politie wordt onder meer ingezet bij samenscholingen, controles op niet-essentiële verplaatsingen en aan de grenzen.