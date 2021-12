Boer ontkent brandstichtingen eigen bedrijf: ’Ik werd bedreigd’

Na de vijfde brand, de vierde op zijn boerderij in Werkhoven, was de politie ervan overtuigd dat Gert S. zelf achter de branden zat. Hij was elke keer in de buurt vlak voordat de brand uitbrak en is ook op camerabeelden gezien. Hij wordt een dag na de brand eind 2018 opgepakt, maar bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

S. verliet de inmiddels volledig afgebrande boerderij en vertrok naar een woning in het nabijgelegen ’t Goy, waar in juni 2019 de vlammen opnieuw uit het dak sloegen. Opnieuw werd S. opgepakt. Dit keer zat hij een half jaar in voorarrest.

De boer blijft volhouden dat hij niks met de branden te maken heeft. „Ik ben in die periode zelf drie keer bedreigd, maar daar heeft de politie niets mee gedaan. Ze vonden het een iets te spannend jongensboek.” Gert S. verklaarde in 2018 tegenover regionale media dat de bedreigingen te maken hadden met het feit dat hij uit de kast was gekomen als homoseksueel en van zijn vrouw was gescheiden. Ook suggereerde hij woensdagochtend dat zijn medewerker Marek, die ook op het terrein sliep, de branden zou kunnen hebben aangestoken. „Ik was het niet, dus als het niemand van buitenaf kan zijn geweest...”

Gert S. (38) staat ook terecht voor diefstal, oplichting en witwassen van zwart geld voor meer dan een miljoen euro. De branden en de fraude zouden te maken hebben met de slechte financiële situatie van zijn boerenbedrijven. De boer zou onder meer een half miljoen euro van een investeerder hebben gekregen voor diervoeder, maar dat geld had hij al deels uitgegeven aan een nieuwe woning. Zelf zegt hij dat hij het geld deels wél doorsluisde naar derden om hooi en stro te kopen, maar dat geld verdween volgens S. Zijn bedrijf ging vervolgens failliet. „Achteraf geen handige manier van zakendoen, maar alles is in de boeken open en bloot terug te vinden”, zei S. woensdag.

Donderdag hoort S. welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist.