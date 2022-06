Fatale schietpartij Haarlem: 12 jaar cel voor jaloerse Hadly van N.

„Van N. moet net als ieder weldenkend mens op de hoogte zijn geweest van de risico’s van het gericht, met een doorgeladen pistool, op iemand schieten”, aldus de rechtbank over de veroordeling tot doodslag en vuurwapenbezit. Naast zijn celstraf moet Van N. ook in totaal rond de 90.000 euro betalen voor affectieschade aan in totaal vijf nabestaanden van Zwitser.

De officier van justitie betoogde tijdens de inhoudelijke zitting dat de jaloerse Van N. ’op achteloze wijze’ de volstrekt onschuldige Zwitser ’van dichtbij heeft neergeknald’. Dat door een stom toeval de ex van Van N. onuitgenodigd op het tuinfeestje van Zwitser verscheen, kostte de vader van twee kinderen het leven.

Zwitser gaf op 9 mei vorig jaar een voetbalfeestje, ter gelegenheid van de wedstrijd Feyenoord-Ajax, op het plaatsje achter zijn woning in Haarlem. De ex-vriendin van Van N. voegde zich bij de feestgangers. De Ajacied Zwitser kende haar hooguit van gezicht.

Ruzie

Terwijl het feest in volle gang was, snoof Van N. in zijn woning grammen cocaïne. Via tekstberichten maakten hij en zijn ex-vriendin D. in berichten al geruime tijd ruzie met elkaar. Hij deed haar de meest verschrikkelijke verwensingen toekomen. De officier van justitie: „In alle berichten zie je de woede zich opbouwen.”

De ruzie escaleerde verder in een aantal telefoongesprekken. Volgens de advocaat van Van N. zou zijn cliënt mogelijk het waanidee hebben gehad dat zij in de achtertuin van Zwitser werd vastgehouden: „Maar gebleken is dat daarvan geen sprake is geweest.”

Bus

Volgens het OM pakte Van N. zijn wapen en stapte in zijn bus. Even later verscheen hij in de achtertuin van Zwitser aan de Haarlemse Beeksteeg. Hij laadde zijn pistool door en schoot gericht op Zwitser, die in zijn hoofd werd geraakt. Het slachtoffer vierde een seconde eerder nog de 0-3 overwinning van Ajax op Feyenoord. Twee dagen na de schietpartij overleed Zwitser aan zijn verwondingen.

De rechtbank benadrukte het enorme leed dat Van N. onder de nabestaanden van Zwitser heeft aangericht: „Het meest fundamentele recht, het recht op leven, is het slachtoffer afgenomen. Geen enkele straf kan het verdriet dat is aangericht, wegnemen.”