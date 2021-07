Gemeente Amsterdam verwijdert bloemen Peter R. de Vries

Op social media laat de gemeente weten dat de brieven en kaarten die zijn achtergelaten worden bewaard. In overleg met de familie van Peter R. de Vries wordt nagedacht over een passende bestemming.

De gemeente Amsterdam bedankt iereen die is langsgekomen op de plek: „Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen uiting hebben gegeven van hun verdriet en medeleven. Dank aan iedereen die langs is gekomen.”

De misdaadjournalist werd op 6 juli neergeschoten in de straat in het centrum van Amsterdam en overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. Na de aanslag bleef het op de plaats delict een komen en gaan van mensen die met een bos bloemen of een tekst hun medeleven wilden uiten en hun gedachten wilden delen. Al snel ontstond er een bloemenzee op de stoep, en werden er dranghekken geplaatst.

Toen op donderdag 15 juli bekend werd dat De Vries was overleden, legden mensen nog meer bloemen neer. Ook lieten mensen veel tekeningen, foto’s, knuffels, ballonnen, Ajax-sjaals en vlaggen achter. Op de grond staat met stoepkrijt groot de lijfspreuk van de misdaadverslaggever geschreven: „On bended knee is no way to be free.”