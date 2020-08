Verdachte megapartij harddrugs zoon wethouder Urk

Dat meldt De Stentor. De burgemeester en fractievoorzitters in het visdorp eisen donderdagavond tijdens een spoedvergadering tekst en uitleg van de wethouder.

De zoon van Post werd gearresteerd in de haven van het Franse Calais, nadat was ontdekt dat hij 419 kilo harddrugs in zijn laadruimte had. De dertiger is eigenaar van transportbedrijf JP Trans Urk.

Volgens de Engelse recherche vond de douane na een controle 250 kilo cocaïne en bijna 170 kilo speed tussen een vracht bloemen. De straatwaarde wordt geschat op bijna 16 miljoen euro.

De zoon van de wethouder zit in ieder geval – zo werd vrijdag bepaald toen hij voor de rechter-commissaris verscheen – tot 1 september vast, wanneer er opnieuw een zitting staat gepland. Hij zegt onschuldig te zijn.

De wethouder zegt eveneens van niets te weten. ,,We zijn hier beiden niet bij betrokken”, gaf Post in een korte reactie aan. De SGP-wethouder, die economische zaken in zijn portefeuille heeft, blijkt bovendien formeel aan het transportbedrijf van zijn zoon te zijn verbonden.

Zijn nevenfunctie ‘vervoersmanager’, zoals te lezen valt in documenten van de Kamer van Koophandel, heeft hij nooit gemeld bij de gemeente. Dat is wel verplicht.