Live: Zussen pedo-psychiater voor de rechter

De zussen van 80 en 78 jaar oud reisden in de zomer van 2018 naar het Aziatische land, waar hun broer Piet Hein van T. op dat moment was opgepakt voor kindermisbruik. De kinderpsychiater uit Makkinga werd later dat jaar veroordeeld tot 7 jaar cel.

Betrokkenen bij de zaak meldden destijds aan De Telegraaf dat de vrouwen onaangekondigd met ongeveer 26.000 euro op de stoep stonden bij een van de slachtoffers van hun pedofiele broer. Ze bieden aan te helpen met het opknappen van het gammele huisje van het gezin van de dan 15-jarige jongen, die door Piet Hein van T. was misbruikt in Kathmandu. Ook zouden ze de medische kosten voor de moeder van de jongen kunnen vergoeden. In ruil zou het gezin afgelegde verklaringen moeten veranderen.

Onze verslaggever Koen Nederhof is vanaf 13.30 uur aanwezig in de rechtszaal.