Zaak zussen pedo-psychiater vertraagd om ’foute’ taps

De armoedige wijk Thamel in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, waar Piet Hein van T. op heterdaad werd betrapt met de jongen Padam. Ⓒ AFP

ZWOLLE - Twee zussen van de in Nepal veroordeelde pedofiel Piet Hein van T., hebben nooit geprobeerd getuigen te beïnvloeden. Dat zegt althans de advocaat van één van hen. De zaak tegen de zussen van 78 en 80 werd dinsdag aangehouden in de rechtbank in Zwolle. De uitgewerkte tapverslagen blijken niet te kloppen.