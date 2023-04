Naakte man (25) steelt schoolbus: ’Wilde dood hert vervoeren’

Dat meldt de politie zaterdag. Nadat de bus als gestolen was opgegeven, werd deze later op de dag gesignaleerd. Agenten zetten de achtervolging in en dat werd een ware dollemansrit.

De bestuurder, achteraf geïdentificeerd als Tony Saunders, scheurde slingerend over de weg en reed zelfs door een berm. Hierdoor vloog het voertuig bijna over de kop. Uiteindelijk stopte hij met rijden en besloot hij rennend zijn vlucht voort te zetten.

Naakt

Terwijl hij over de parkeerplaatsen rende, trok hij zijn kleren uit. Wat hiervan de meerwaarde in zijn ogen was, is onduidelijk. De politie wist hem te pakken en Saunders werd poedelnaakt gearresteerd.

Wat hij precies met de bus wilde doen? Daar had Saunders tijdens het verhoor een glashelder antwoord op: „Ik wilde een dood hert naar mijn huis vervoeren om deze te gebruiken als mest voor mijn tuin”, luidde zijn verklaring. Dit moest met een schoolbus, omdat hij eerder zijn BMW in de prak had gereden.

Saunders is aangehouden en wordt aangeklaagd voor heling, roekeloos rijden en het verzetten tijdens een arrestatie.