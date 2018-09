Bladella bedreigd om royement jeugdleden

Ook sponsoren ontvangen intimiderende telefoontjes of e-mails. Het standpunt om de vier kinderen niet meer te laten voetballen, blijft ongewijzigd.

„We proberen er zo rustig mogelijk onder te blijven, maar dit is natuurlijk van de zotten. Mensen die bij wijze van spreken op een camping in Gelderland verblijven en hier niks mee te maken hebben, bellen ons woedend op. Wij zijn ook maar vrijwilligers die enorm veel vrije tijd steken in deze mooie vereniging”, aldus Pim Lavrijsen, hoofd van de jeugdafdeling van de club tegen De Telegraaf. Ook op individueel niveau zijn er bedreigingen geuit, vertelt de Brabander.

Naast felle reacties, zijn er ook mensen die begrip tonen voor het besluit een viertal jeugdleden te royeren. De voetballertjes zijn recent van de ledenlijst gehaald omdat zij tegen het beleid van de club in geen 25 loten voor de nieuwjaarsloterij verkochten. Volgens de club is het al jarenlang zo dat ouders bij te weinig verkochte loten van één euro het resterende bedrag tot die 25 euro bij te leggen. Nadat een aantal ouders dit pertinent weigerde, besloot Bladella over te gaan tot het royement.

Lavrijsen: „We hebben aangeboden aan de kwestie tijdens de ledenvergadering in september te bespreken. Tot die tijd zouden we graag zien dat de ouders tot aan die 25 euro bij zouden leggen. Dat lijkt me heel redelijk. Die loterij brengt veel geld in het laatje, dit jaar zo’n achtduizend euro. Als we die loterij niet zouden organiseren, moet de contributie omhoog. Dat is het laatste wat we willen. We proberen jeugdleden te leren een tegenprestatie te doen. We vinden dat we in ruil voor de contributie veel bieden.”

Inmiddels is de club ook door buitenstaanders benaderd die in de bres willen springen voor de jeugdspelers door geld te doneren. Zo bood een voormalig vriendenelftal van asv Dronten aan de resterende loten wil kopen. Sympathiek, vindt Van der Aa, maar geen oplossing. ,,Het is leuk voor de korte termijn, maar lost het probleem niet op. Wij willen dat onze leden iets bijdragen aan de vereniging.”

Van der Aa: ,,Het is geen financieel probleem, maar een principiële kwestie. We zijn al zes weken met de ouders in gesprek over vervangende klusjes, zoals ballen oppompen. Maar ze weigeren elke hand- en spandienst.”

Zelfs de KNVB bemoeide zich gisteren met de ontstane impasse. De bond keurt het verwijderen van de jeugdleden uit de teams van Bladella ten zeerste af. Maandag tijdens de bestuursvergadering van Bladella wordt het geschil besproken.

De club heeft op haar website een reactie gezet.

