Dove hoogbejaarde hond teruggevonden door wandelaar op Ameland: ’Zonder deze man was ze gestorven’

De oude viervoeter was maandag aan de wandel gegaan vanaf het vakantieadres op Ameland. Ze lag in de tuin. Maar omdat ze de omgeving niet kende, raakte ze al snel de weg kwijt. De eigenaresse heeft dierenambulance Ameland opgebeld. Vrijwilligers gingen in de omgeving naar Pip op zoek, maar konden de hoogbejaarde hond niet vinden.

Pip heeft die dag een hoop kilometer afgelegd; op dinsdag kwam een wandelaar haar, maar liefst 13 kilometer verderop van het vakantiehuisje, tegen in de duinen. Hij probeerde de dierenambulance te bellen, maar had geen bereik, schrijft de dierenambulance op Facebook. „Wim is daarom een duin opgeklommen en toen lukte het om contact met ons te maken.”

Zwaar vermoeid en hongerig

De dierenambulance is met spoed naar de plek gereden. „Op locatie aangekomen bleek het inderdaad Pip te zijn”, zegt de dierenambulance. Het dier was zwaar vermoeid, had enorme dorst en was ook hongerig. Maar verder was ze helemaal gezond: „Wij konden de ongeruste baasjes zéér gelukkig maken met de wonderbaarlijke hereniging met Pip”, aldus de dierenambulance.

Ook de eigenaar is de wandelaar ’eeuwig dankbaar’. „Zonder deze meneer was ze daar gestorven”, laat de eigenaar in een reactie weten.