Snel herstel zeeleven na uitsterving in Perm

Nog geen anderhalf miljoen jaar later, een schijntje in de evolutie, waren er al opmerkelijk veel terug. Dat heeft een groep wetenschappers, onder leiding van de Franse paleontoloog Arnaud Brayard, woensdag bekendgemaakt. „Onze ontdekking was totaal onverwacht.” Zijn team vond in Bear Lake County de versteende resten van zo’n dertig soorten uit het begin van het Trias met een grote variëteit en een complexe structuur.

Zelfs de inslag van de asteroïde die 66 miljoen jaar geleden het uitsterven van onder meer de dinosaurus tot gevolg had, bracht het aardse leven niet zo dicht bij totale vernietiging. De oorzaak van de massa-extinctie in het Perm is onderwerp van discussie. Veel onderzoekers denken dat door enorme vulkanische uitbarstingen in het noorden van Siberië zoveel broeikas- en giftige gassen zijn vrijgekomen dat het klimaat en de omstandigheden in de oceanen totaal veranderden.