Baas van Brabants defensiebedrijf opgepakt voor spionage Rusland

Aratos, een groep bedrijven die satelliettechnologie ontwikkelt, is per direct geschorst als lid van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven NIDV, blijkt uit een bericht aan de leden. „Een mol midden in de Nederlandse defensie-industrie”, zegt een van de leden.

Wapens van de volgende generatie

Volgens de Amerikaanse justitie gaat het om een ernstige zaak. „De beklaagde en zijn Aratos-groep speelden dubbelspel terwijl ze ogenschijnlijk opereerden als een defensie-aannemer voor de NAVO en andere bondgenootlanden. Ze hielpen de oorlogsinspanningen van Rusland en Russische ontwikkeling van wapens van de volgende generatie”, schrijft de Amerikaanse aanklager Breon Peace in een verklaring.

De doorgespeelde geheimen hebben te maken met hoogwaardige technologie, halfgeleiders die gebruikt worden bij cryptografie, maar ook voor het testen van nucleaire wapens. Aratos houdt zich bezig met aardobservatie en het gebruik van satellieten voor militaire doeleinden, met blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie.

’Instructies uit Moskou’

De FBI kwam de Griekse eigenaar Nikos B. (59) op het spoor als pion van de Russen. Hij had gegoogled met zoektermen als ’Nederland illegale export Rusland’. Ook de Nederlandse overheid hielp bij zijn aanhouding, stelt justitie in de VS.

De Griek zou rond 2017 zijn geronseld als Russische spion. In een e-mail wordt hem gevraagd ’alleen’ naar Moskou te komen ’aangezien de agenda heel gevoelig zal zijn’. Hij kreeg instructies over hoe hij de Amerikanen moest misleiden door te beweren dat Aratos de eindgebruiker zou zijn van gevoelige Amerikaanse technologie en niet bedoeld waren voor de ontwikkeling van wapentuig maar voor toeristische schepen in Nederland. In werkelijkheid stuurde hij geheime apparatuur door naar Rusland, zo luidt de aanklacht in de VS.

„De beklaagde en zijn bedrijf hebben niet alleen de Amerikaanse wet overtreden”, stelt een agent van het Bureau of Industry and Security (BIS), „maar ook de Russische illegale aanvalsoorlog verder ondersteund door de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën.”

Schorsing

Aratos maakte deel uit van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven, de NIDV. Directeur Hans Huigen schrijft aan de leden: „Ik heb de Nederlandse vertegenwoordiger van dit bedrijf geïnformeerd over mijn beslissing om het bedrijf te schorsen als deelnemer van de NIDV en van alle activiteiten die (mede) door NIDV georganiseerd worden. Ik hoop en verwacht dat u met mij van mening bent dat een schorsing, gegeven de aard en ernst van de verdenkingen, voor nu op z’n plaats is.”

Aratos was niet bereikbaar voor commentaar. De website van het bedrijf was woensdagavond onbereikbaar.