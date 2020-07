Chinezen massaal naar plastisch chirurg

Steeds meer Chinese vrouwen vinden de weg naar een plastisch chirurg. Ⓒ foto EPA

Peking - In China hebben vrouwen die wat aan hun uiterlijk willen veranderen, de afgelopen tijd hun kans gegrepen. Een dubbele ooglid-correctie, een aanpassing aan de neus of hogere jukbeenderen; de strenge coronamaatregelen in het land blijken een perfect excuus om thuis te herstellen van plastische chirurgie.