Miljoenen afgepakt bij invallen na grootste cokevangst ooit in Nederland

De invallen volgen ruim een jaar na de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. Op 21 februari 2021 werd in de havens van Antwerpen en Hamburg in containers 23.000 kilo coke ontdekt, bestemd voor Nederland. De drugs waren verstopt in ladingen ananas, inktvis, bouwstoffen en hout en hadden een waarde van meer dan een half miljard euro. Het grootste deel, 16.000 kilo, trof de politie aan in Hamburg.

Voor de vangst werd destijds alleen de 29-jarige Vlaardinger Atif S. opgepakt. De rechtbank veroordeelde hem voor het treffen van voorbereidingshandelingen voor de smokkel tot ruim vier jaar cel, na een eis van tien jaar. Intussen ging het internationale onderzoek naar de organisatie achter de smokkel in alle stilte door, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de Landelijke Recherche.

Tekst loopt verder onder de foto’s.

In ons land viel de politie binnen in huizen en bedrijfspanden in Den Bosch, Dordrecht, Schiedam en Fijnaart. Ⓒ Streetview

Ⓒ Politie

Ⓒ Politie

Woensdag vielen agenten tegelijkertijd woningen en bedrijfspanden binnen in Duitsland, België, Spanje, Paraguay en Nederland. In ons land was het raak in Den Bosch, Dordrecht, Schiedam en Fijnaart. De man die de politie ziet als hoofdverdachte en spil in de organisatie, is een man van Turkse komaf die woont in Den Bosch. Het gaat volgens meerdere goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf om de 29-jarige Samir B. De politie kan alleen bevestigen dat het om een 29-jarige man gaat, maar wil verder niets zeggen.

Tekst gaat verder onder de video.

Luxe huis vol marmer

Een zwaarbewapende eenheid deed een inval in zijn woning, waarbij gebruikt is gemaakt van een speciaal, gepantserd voertuig. De politie trof een luxe huis aan, voorzien van grote hoeveelheden marmer. De man uit Den Bosch is een van de drie opgepakte verdachten. Ook in het buitenland zijn verdachten aangehouden. Bij de invallen werden koffers aangetroffen met 3,5 miljoen euro aan contanten en is beslag gelegd op vier woningen, waaronder een luxe villa ter waarde van vijf miljoen euro aan de Spaanse kust. Van de 3,5 miljoen cash is 3 miljoen in Nederland gevonden.

Ⓒ Politie

Hamburg speelt een steeds grotere rol in de internationale cokesmokkel. De vangsten nemen toe in frequentie en omvang. Regelmatig worden Nederlandse ’coke-uithalers’ opgepakt in de haven van Hamburg, die de drugs van het haventerrein proberen te halen. Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten zien een waterbedeffect: door stevige controles in Rotterdam en Antwerpen zoeken criminele organisaties nieuwe havens op.

"Ontsleutelde PGP-berichten: it’s the gift that keeps on giving"

Uit het onderzoek begin februari 2021 bleek na de vangst van de 16.000 kilo coke dat ook elf containers vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten werden deze containers door de Belgische douane gecontroleerd. Dat leidde tot de vangst van nog eens 7000 kilo. Bij het daaropvolgende onderzoek speelde informatie uit onderschepte berichten van de PGP-encryptiedienst Sky een belangrijke rol. Deze informatie werd gedeeld door de verschillende landen.

Internationale samenwerking

„Door goed recherchewerk en de ontsleutelde PGP-berichten boeken we succes na succes. It’s the gift that keeps on giving. Internationale samenwerking is een must om deze criminelen aan te pakken en daarom intensiveren we onze operaties met België, Duitsland en Spanje”, zegt de baas van de Landelijke Recherche Andy Kraag tegen De Telegraaf.

Ⓒ Politie

De aanhoudingen zijn een nieuw succes voor de Dienst Landelijke Recherche en past in de strategie van de nationale politiedienst om criminele kopstukken op te pakken en tegelijkertijd de structuur van drugsorganisaties te ontwrichten door zich te richten op de financiële en logistieke poten. Het oppakken van louter de kopstukken, zo stelt de Landelijke Recherche, helpt niet omdat de ’poppetjes’ vervangbaar zijn en het systeem intact blijft.

Kans op ontdekking verkleinen

Zo beschouwen het Openbaar Ministerie en de politie de vorig jaar opgepakte 29-jarige Vlaardinger als ’logistiek facilitator’. De organisatie gebruikte voor de smokkel de ’cloning-methode’. Door een soort identiteitsfraude krijgt een criminele organisatie de beschikking over complete, legale goederenstromen en handelsactiviteiten. Het lijkt zo dat bonafide bedrijven betrokken zijn bij de handelsactiviteiten. Dit om vertrouwen te wekken bij transporteurs, expediteurs en douane en om de kans op ontdekking te verkleinen.

In de afgelopen jaren wist de politie vrijwel alle kopstukken van de organisatie van Ridouan Taghi op te pakken in onder meer Nederland, Suriname, Marokko en Dubai. Enkele belangrijke pionnen zijn nog voortvluchtig. Daarnaast werd eerder dit jaar de Surinaamse Nederlander Piet W. aangehouden, en in Libanon de bekende Nederlandse crimineel Mink Kok. Piet W. wordt gezien als een zeer grote speler in het internationale cocaïnemilieu.