Kunstbonden doen aangifte van gesjoemel

Volgens de bonden heeft het bestuur gerommeld met de statuten en de cao. „Met de oude cao hadden de gemeenten de verantwoordelijkheid voor begeleiding van werk naar werk en betaling van bovenwettelijke WW en nawettelijke WW. Opeens kwam dat te vervallen”, aldus de bonden.

Het CQ-bestuur was niet bevoegd om bepaalde wijzigingen door te voeren, beweren ze. De bonden hebben „de stellige indruk dat het CQ-bestuur onder één hoedje speelde met Emmen en Coevorden. Door deze handelwijze bespaarden de gemeenten een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 600.000 euro plus de eventuele vertrekkosten van de werknemers.”

’Netjes afgehandeld’

Emmen, de grootste gemeente van de twee, kan zich niet in het verhaal vinden, aldus een woordvoerster. Coevorden meent de zaken rond het faillissement destijds „netjes” te hebben afgehandeld. De gemeente herkent zich niet in de beschuldiging van gesjoemel. „Maar ze hebben het recht formeel bezwaar te maken. Wel heel vervelend, we zouden onze energie liever ergens anders in steken.”