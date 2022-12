Dode man (21) gevonden na ongeluk met terreinvoertuig, twee arrestaties

Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op de Walsoordensestraat, samen met twee andere mannen. Die zijn aangehouden: een 36-jarige man uit Ossenisse en een 24-jarige man uit Kuitaart. Het ongeluk zou op een andere plek zijn gebeurd, aan de Mariadijk.

De politie heeft onderzoek ingesteld en laat weten dat er nog veel onduidelijkheid is over wat er precies is gebeurd.