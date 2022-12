Dode man (31) gevonden na ongeluk met terreinvoertuig, twee arrestaties

Ⓒ provicom

WALSOORDEN - In het Zeeuws-Vlaamse Walsoorden is in de nacht van zondag op maandag een dode man aangetroffen. De 31-jarige man uit het Zeeuwse Clinge zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, vermoedelijk een quad, zegt een politiewoordvoerder.