Huizenprijzen stijgen 5% in 2017

LONDEN - De huizenprijzen zullen in Nederland dit jaar in doorsnee met 5 procent aandikken. Dat stelde kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) woensdag in een rapport over de huizenmarkt. Ons land staat daarmee derde op het Europese lijstje van landen waar de prijzen het meeste aandikken, na Ierland en Duitsland.