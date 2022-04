Duurzame uitvindingen voor kleintjes: ‘Kinderen denken zonder obstakels’

Beide uitvinders van de Montini School in Baarn deden dit weekend mee aan de Global Children’s Designathon, een wedstrijd waarin basisschoolleerlingen worden geprikkeld om duurzame uitvindingen te bedenken die de wereld vergroenen. Net als in 23 andere landen ging een jury op zoek naar de slimste Willy Wortels.

,,Kinderen denken zonder obstakels of drempels”, verklaart oprichtster van de wedstrijd Emer Beamer. ,,Volwassen zitten vaak vast in overtuigingen, dat dingen nu eenmaal zo zijn of niet anders zouden kunnen. Kinderen denken veel vrijer over oplossingen na. Dat willen we graag stimuleren.”

Vernuftige knutselaar

In de Amsterdamse Openbare Bibliotheek kwamen markante bouwsels op tafel van drones om koala’s te redden bij bosbranden, manieren om ook in de stad plekken voor egels, vleermuizen en vogels te creëren en een heuse auto die volledig wordt gemaakt van gerecycelde (plastic) materialen.

,,We hebben een elektrische auto bedacht die op verschillende manieren energie kan opladen”, vertellen Flynn van Diggelen (11) en Tobi Chan (12). Zonnepanelen leveren energie aan de motor, net als windmolentjes op het dak en een draaiend waterrad voor in de auto. ,,Een ventilator achterop de wagen duwt de auto vooruit”, aldus de vernuftige knutselaars van de school Bienkorf in Amsterdam.

Tekst gaat door onder de foto.

Zonneauto van Flynn van Diggelen en Tobi Chan. Ⓒ Terence Teitsma

Verhalen over klimaat en kaalkap van bossen bereiken jonge kinderen via sociale media en het Jeugdjournaal. Eén op de zes leerlingen van 8-12 jaar ligt er wel eens wakker van, blijkt uit een enquete die Designathon liet doen. Maar in plaats van een alarmistisch verhaal te houden, stimuleert Beamer jongeren liever om zelf hun vernuft te gebruiken voor een mooie, leefbare wereld.

Altijd luisteren

,,Kinderen moeten altijd maar luisteren naar volwassen. Als het niet de leraar is op school, dan wel hun ouders of iemand op het Journaal. Maar voor kinderen is het juist belangrijk dat zij zelf gehoord worden. Dan hebben ze het gevoel vat te krijgen op onze uitdagingen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Prototype maken. Ⓒ Terence Teitsma

En soms komen de koters met een echt briljant idee. ,,Enkele jaren geleden hadden andere schoolkinderen tijdens onze jaarlijkse internationale wedstrijd het idee om bakstenen te maken van gerecycled plastic”, zegt Beamer. Inmiddels is er een start-up in Kenia die van zwerfafval bouwstenen maakt.

Voor de ecowijk met levende bomen hebben Eise en Roman uit Baarn ook een idee als alternatieve voedingsbron. ,,Het eten van varkens en koeien is niet altijd goed”, aldus de jonge uitvinders. ,,Maar voor eiwit kun je ook krekels en insecten eten. En die kunnen weer in onze bomen leven.” In elk geval vinden beiden dat levende bomen de stad veel aantrekkelijker maken.

Tekst gaat verder onder foto.

Roman Soeteman en Eise Hamersma. Ⓒ Terence Teitsma

Als winnaars van de Designathon Works zijn zaterdag bekroond: Noore Smits en Yune Teaman, van de school De Biënkorf in Amsterdam. Als onderwerp kozen ze de Groene School, met tips hoe basisscholen meer bomen en planten rond hun klaslokalen kunnen laten groeien. De prijs is een grote doos met knutselmaterialen en gereedschap voor nieuwe uitvindingen.