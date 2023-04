Taakstraf voor GGD’er (27) die eigen valse coronaprikken registreerde

De man pleegde de strafbare feiten tussen januari en februari 2022. Volgens de rechtbank „beschaamt de man het vertrouwen van de GGD.” Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de gegevens in het vaccinatiesysteem kloppen, vindt de rechtbank. Daarom wordt het de man aangerekend „dat hij een lek heeft gemaakt in dit systeem en daarmee de betrouwbaarheid van dat systeem heeft aangetast.” Met de vaccinaties konden mensen in de coronaperiode via een app een toegangsbewijs ophalen om bijvoorbeeld naar de sportschool of een voetbalwedstrijd te gaan.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar daar gaat de rechter niet in mee. De GGD-medewerker probeerde met zijn handelen namelijk „op een verkeerde manier een familieprobleem op te lossen”, maar van herhalingsgevaar is geen sprake. De vergrijpen zijn evengoed ernstig genoeg voor een taakstraf.