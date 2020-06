EU en VK zoeken ’nieuw momentum’

De partijen gaan op zoek naar „nieuw momentum” om de onderhandelingen weer leven in te blazen, stond in een gezamenlijke verklaring. Vast staat nu dat de Britten geen verzoek zullen doen om de transitieperiode te verlengen. Het betekent dat het VK op 31 december om middernacht de Europese interne markt en de douane-unie verlaat.

Of een harde Brexit - zonder handelsdeal - nog te voorkomen is, wordt de komende maanden duidelijk. Beide partijen erkenden dat er veel werk aan de winkel is. In juli zullen de gesprekken worden geïntensiveerd, zo werd aangekondigd.

Op twee terreinen zitten de onderhandelingen muurvast. Op visserij willen de Britten controle over wie er toestemming krijgt om in hun wateren te vissen, terwijl de EU alles zoveel mogelijk bij het oude wil laten. Een tweede probleem is het gelijke speelveld. De EU wil de Britten toegang geven tot de interne markt zonder quota en heffingen, maar is bang dat de Britten op gebied van sociale wetgeving en milieu onder Europese standaarden gaan zitten, wat een ongewenst concurrentievoordeel geeft.