Van Gogh geveild voor bijna 9 miljoen euro

Het veilinghuis verkoopt woensdag of donderdag nog een Van Gogh, een schilderij van een onkruid verbrandende boer, in 1883 geschilderd in Drenthe. Dat werk zal rond de 700.000 dollar opbrengen, denkt Sotheby’s. In de jaren dertig werd het schilderij verworven door de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die in Amsterdam actief was. Hij stierf in 1940 op de vlucht naar het buitenland, waarna de Duitse bezetter zich over zijn verzameling ’ontfermde’. Later kwam het in handen van Goudstikkers schoondochter.

Sotheby’s had de opbrengst van het reeds verkochte schilderij ingeschat op circa 6 miljoen dollar.