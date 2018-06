Groen licht ACM voor overname Van Gansewinkel

Volgens de ACM blijft na de fusie voldoende concurrentie over in de afvalbranche. Vorige week werd door de bedrijven al gemeld dat de deal bijna rond was en dat alleen nog werd gewacht op goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

In september kondigde Van Gansewinkel aan te fuseren met Shanks tot een grote Europese speler op het gebied van afvalverwerking en recycling met activiteiten in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Canada.