NS gaat live meekijken in risicotreinen na recente incidenten

Vorige week pakte de politie een verdachte op die inmiddels heeft bekend. In dit soort gevallen gaat NS in het vervolg - op het specifieke traject - preventief cameratoezicht in de trein instellen en live meekijken. Eerder werden camera’s in de trein alleen na afloop van een incident gebruikt om de dader te kunnen opsporen, wat bijdroeg aan de aanhouding van de verdachte in Hoorn.

NS legt daders van seksueel overschrijdend gedrag - in welke vorm ook - een OV-verbod op. Hierdoor zijn zij niet langer welkom in de trein of op het station. Tot slot gaat NS ook meer aandacht vragen voor de Whatsapp-alert in de trein. Dit doet de NS door stickers van het WhatsApp-nummer aan te brengen in de trein. Via het whatsappnummer 06 13 18 13 18 kunnen reizigers een ongewenste situatie in de trein melden, waarna de meldkamer actie kan ondernemen, bijvoorbeeld door de conducteur, veiligheidspersoneel of de politie in te seinen. Dit nummer is sinds kort ook via de NS Reisplanner-app te gebruiken.

Voor iedereen fijn

,,Reizen in de trein moet voor iedereen fijn zijn en dat is het meestal ook. Tegelijk: iedereen die dit meemaakt aarzelt de volgende keer dat zij met de trein reist. Mensen die hun handen niet thuis kunnen laten, moeten weten: ze worden gezien, ze worden gepakt en ze komen de trein niet meer in”., stelt NS-topman Eelco van Asch.

Het preventief meekijken is een proef en kan nu alleen nog in de sprinters van het type SNG. Straks is dit ook mogelijk in de nieuwe Intercity’s die door NS zijn aangekocht. Op dit moment telt NS 6500 toezichtcamera’s op de stations en 3500 in de treinen.