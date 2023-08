Waterpeil zakt langzaam in Slovenië, dodental door storm loopt op

Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten afgelopen week enorme schade in Slovenië. Dorpen werden geëvacueerd, wegen en spoorwegen stonden onder water en er brak een dam door in het oosten van het land. Premier Robert Golob schatte de totale schade op meer dan 500 miljoen euro. Hij sprak van "de ergste natuurramp" sinds het land in 1991 een onafhankelijke staat werd.

Om de ravage in Slovenië op te ruimen heeft het land bij de Europese Unie gevraagd om tientallen graafmachines en noodbruggen. Ook bij de NAVO vroeg het land om extra bruggen, vijf militaire helikopters en tweehonderd militairen voor reddingsoperaties en hulpverlening.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook twee Nederlanders, werd vrijdag bekend. Met meerdere andere Nederlanders werden als vermist opgegeven, maar meldden zich later alsnog. Zondagavond zijn bussen met in totaal ruim negentig Nederlanders uit het noorden van Slovenië terug naar Nederland vertrokken.