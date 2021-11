Echtpaar breekt quarantaine en vlucht vliegtuig in op Schiphol

Het stel werd aangehouden toen ze op het punt stonden het land te verlaten: ze werden in een vliegtuig gevonden. „Beide personen zijn overgedragen aan de GGD”, meldt de marechaussee op sociale media. Ze zouden hun zinnen hebben gezet op een vlucht naar Spanje, meldt AT5.

Een woordvoerder laat weten dat het gaat om het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden. Buiten zorgen politie en marechaussee ervoor dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft.

Het duo kan vanwege het schenden van de quarantaine mogelijk nog worden vervolgd, tot een jarenlange gevangenisstraf aan toe. Het hotel waar het echtpaar in isolatie zat, wilde zondagavond niets kwijt over de kwestie.

In Canada zijn zondag voor het eerst coronabesmettingen met de omikronvariant vastgesteld, meldt het ministerie van Gezondheid van de provincie Ontario. Het gaat om twee mensen die recentelijk in Nigeria zijn geweest. Beiden zitten nu in quarantaine.

Frankrijk is mogelijk het volgende land om omikron-besmettingen te bevestigen. Het ministerie van Gezondheid aldaar meldde zondag acht „mogelijke” gevallen, waarvan in de komende dagen moet worden bevestigd dat het om de Omikron-variant gaat. Het betreft mensen die vanuit zuidelijk Afrika naar Frankrijk waren gekomen, aldus het ministerie.