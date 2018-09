'Laat je niet chanteren'

Nee, breng liever uit strategische overwegingen uw stem uit op de meest onbetrouwbare politicus van de afgelopen jaren.

Alsof er geen andere keuze meer zou bestaan!

Gelukkig leven we niet in een democratie met een tweepartijenstelsel zoals in Amerika. Wij verloochenen ons niet door uit misplaatste angst voor het zogeheten ’populisme’ op een partij te stemmen die aantoonbaar heeft gefaald. Wij laten ons niet chanteren.

Zielig, die politici, die na 8 jaar regeren nog niet hebben begrepen, dat de kiezer niet als een kind behandeld wil worden.

Jacques Ponjee, Ochten