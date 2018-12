Celstraffen voor loverboys Utrecht

Ⓒ Chris Roodbeen

UTRECHT - Twee loverboys uit Zeist en De Bilt, beiden twintig jaar, moeten de cel in omdat ze twee meisjes van vijftien en zeventien jaar voor zich hebben laten werken als prostituee. De rechtbank in Utrecht legde Fouad B. dinsdag 36 maanden celstraf op en Youssef A. kreeg 32 maanden. Voor beiden is tien maanden celstraf voorwaardelijk.Tegen de mannen was 42 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist.