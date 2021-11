Golf aan ’coronakindjes’: dit jaar tienduizend kleintjes meer in ons land

Het jaar 2021 zal voor velen de boeken ingaan als het coronajaar; een jaar vol quarantaines, vaccinaties en coronamaatregelen. Maar corona lijkt ook voor iets positiefs te zorgen, want er zijn aanmerkelijk meer kinderen geboren dan voorgaande jaren.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de eerste negen maanden van 2021 er 6,8 duizend meer baby’s geboren zijn dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Nederland is daarmee een uitzondering, want in verschillende Europese landen zagen aan het begin van 2021 juist minder kinderen het levenslicht.

Babyboomers

Wanneer het economisch gezien voor de wind gaat, worden er meer baby’s geboren. Zo steeg het geboortecijfer vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog flink. Betere tijden waren eindelijk aangebroken en mensen waren blij om een gezin te kunnen stichten. Die baby’s noemen we vandaag de dag nog steeds babyboomers.

Maar ondanks een stabiele economische situatie daalt het aantal geboortes na de eeuwwisseling sterk. Socioloog Tanja Traag: „Door de anticonceptie en omdat vrouwen meer gaan werken is de leeftijd waarop ze hun eerste kind krijgen vanaf de jaren 80 toegenomen.” Aan het begin van de 21e eeuw zijn er bovendien minder vrouwen in de zogenoemde vruchtbare leeftijd. „Die is van circa 20 jaar tot 40 jaar oud”, verklaart Traag.

Hoewel er vanaf 2015 genoeg vrouwen zijn in de vruchtbare leeftijd, blijft een geboortegolf uit. „Vrouwen stellen het moment dat ze hun eerste kind krijgen steeds verder uit, vooral tussen de 20 en de 30 jaar oud.”

En toen kwam corona. Die mooie wereldreis wordt uitgesteld en het sociale leven komt gedwongen in rustiger vaarwater terecht. „Je ziet dat onder vrouwen van boven de 30 de geboortegolf dit jaar is toegenomen. Dat is precies de groep die het krijgen van een eerste kind uitstelde en waarschijnlijk heeft corona het proces om aan kinderen te beginnen toch wat versneld”, legt Traag uit.

Ervaringen delen

In de zevenkoppige vriendengroep van Simone Janssen (26) is die trend ook zichtbaar. Want naast Simone was ook de 26-jarige Sanne zwanger tijdens de pandemie. ,,We hebben samen in de klas gezeten op de middelbare school. Om nu tegelijkertijd moeder te worden en samen ervaringen te delen, dat is wel heel erg leuk’’, vertelt Janssen.

Ondanks het heugelijke babynieuws maakt de kinderdagopvang en het onderwijs zich ook zorgen. De baby’s die nu geboren worden, gaan over vier jaar naar school en zullen in de eerste levensjaren ook gebruik willen maken van de kinderdagopvang. En dat is problematisch, want de kinderdagopvang en het onderwijs kampen met een gigantisch personeelstekort.

„In de Randstad kan de wachttijd op sommige plekken nu al oplopen tot vier jaar”, zegt Emmeline Bijlsma, directrice van Brancheorganisatie Kinderopvang.