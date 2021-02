D66-leider Kaag wil snellere sluiting kolencentrales

„Het is tijd om te handelen of ons huis in brand staat”, stelt Kaag. Sinds een paar jaar gaat D66 de concurrentiestrijd aan met GL als het gaat om de thema’s klimaat en milieu. Volgens Kaag zijn er impopulaire maatregelen nodig.

De lijsttrekker wil een hogere prijs voor ’vervuilende’ producten. Zo zou de belasting op vlees hoger moeten zijn dan op nog niet verkrijgbaar kweek-vlees. „In de samenleving van morgen is er geen plek voor het verbranden van olie en CO2-uitstoot.”

Verder kondigt ze aan dat de laatste vier kolencentrales in ons land nog sneller moeten sluiten. Vanaf 2030 is het bij wet verboden om elektriciteit op te wekken met steenkool. Dit staat ook in het verkiezingsprogramma van D66. De nieuwe belofte van Kaag niet, net als de financiële dekking.

Deze week is het Duitse bedrijf RWE in het nieuws gekomen omdat het een schadeclaim van 1,4 miljard euro wil indienen vanwege het kolenverbod in 2030 en de gevolgen voor de moderne centrale in de Eemshaven. D66 toonde zich kritisch tijdens een hoorzitting met de directeur eerder deze week in de Tweede Kamer.

Wat Kaag in haar groene toespraak onvermeld laat, is dat de bouwopdracht van deze en twee andere kolencentrales in 2006 is gegeven door D66-minister Laurens Jan Brinkhorst.